Kurtulmuş ve Alyammahi'den İş Birliği Vurgusu
Kurtulmuş ve Alyammahi'den İş Birliği Vurgusu

14.04.2026 13:46
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arap Parlamentosu Başkanı Alyammahi ile görüşerek bölgesel iş birliğini görüştü.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Arap Parlamentosu Başkanı Mohamed Ahmed Alyammahi ile bir araya geldi.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı otelde gerçekleşen görüşmede, TBMM ile Arap Parlamentosu arasında iş birliğinin tüm yönleriyle geliştirilmesi, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırıları ve Körfez'deki durum başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede, gerilimler, çatışmalar ve büyük türbülanslara karşı bölge ülkelerinin uyanık ve hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin, bölgedeki gerilimlerin azaltılması ve savaşların sona erdirilmesi için olağanüstü bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti. Bölgedeki kardeş halkların acısının Türk milletinin acısı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu çerçevede Arap dünyasıyla ilişkileri güçlendirmek için önemli bir gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Arap Parlamentosu ile TBMM'nin ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi ve çok daha iyi noktaya gelmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, TBMM olarak Arap Parlamentosuyla olan müşterek toplantıları en kısa süre içerisinde başlatma arzusunda olduklarını bildirdi. Bölgede yaşananların odağının Filistin olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, İsrail'in yayılmacı ve maksimalist taleplerinin bölgenin en önemli sorunu olduğunu kaydetti.

Arap Parlamentosu Başkanı Alyammahi de Türkiye'de TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten duyduğu memnuiyeti ifade ederek, Kurtulmuş'u, Arap Parlamentosu Genel Kurulu'nda üye devletlerin temsilcilerine hitap etmek üzere davet etti. Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yer aldı.
Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:36:49. #7.12#
