Kurtulmuş ve Malavi Meclis Başkanı Görüştü

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında Türkiye'de bulunan Malavi Ulusal Meclisi Başkanı Sameer Suleman ile görüştü.

Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na katılmak için ülkemizde bulunan Malavi Ulusal Meclisi Başkanı Sameer Suleman ile bir araya geldik. Ülkelerimiz ve parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin gelişmesini karşılıklı olarak ifade ettiğimiz görüşmede, iş birliğimizi güçlendirmeye yönelik atılabilecek adımları ele aldık." ifadesini kullandı.