Kurtulmuş ve Narbayeva'dan Görüşme

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu ele alındı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ikili ilişkiler ve Türk dünyasında iş birliği imkanlarının yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldık. Sayın Narbayeva'nın, TBMM'nin ev sahipliğinde 15-19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na katılacak olmasından duyduğum memnuniyeti dile getirdim."