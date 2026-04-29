Kurtuluş Parkı'ndaki Direniş: Hak Arayan İşçiler Kazandı

Kurtuluş Parkı'nda baretlerini yere vuran, açlık grevi yapan topluluğun marjinal tipler veya terörist değil, hak arayan işçiler olduğu anlaşıldı. Üç ayrı bakanlık, bakan yardımcılarını görevlendirip Ankara Emniyeti Müdürü ve diğer güvenlik bürokratlarının katılımıyla toplantı yaparak direnen işçilerin temsilcilerine kulak verdi. Aynı masaya oturulup belirli bir plan dahilinde ödemeler için taahhütler kayda geçti.

Ödenmeyen alacakları için Eskişehir'den Ankara'ya 187 km yürüyerek gelen Doruk Madencilik işçileri, biber gazına maruz kalarak, aç ve açıkta kalarak kararlılıkla sürdürdükleri direnişi kazanımla sonuçlandırdı. Birikmiş alacaklarının ilk 36 milyon TL'si yatırılınca geri dönmeyip tamamının ödenmesi taahhüdü alıncaya dek direnmeye devam ettiler. TİP başta olmak üzere farklı muhalefet partilerinin milletvekili ve temsilcilerinin alanda bulunması, işçilerin TBMM'de CHP grup toplantısına katılıp alkışlanması etkili oldu. Bağımsız medyanın ilk günden itibaren bu hak arayışını gündemde tutması, alacakların ödenmesine dair kayıtsızlığı kırdı.

Bakanlıkların garantörlüğü ile uzlaşma sağlandıktan sonra Başaran Aksu'nun gülerek "Burada değişik mikrofonlar görüyoruz, bunlar yoktu" demesi iktidar medyasının durumuna ayna tuttu. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu güçlü konuşmalar yaptı. Aksu, "Bir emekli maaşıyla 22 bin lirayla yaşayan, 3 kız çocuğu yetiştiren beş parasız yoksul bir insanın işçilerle muhatap olmasını istemiyorlar" dedi.

Gökay Çakır ise AKP iktidarının karnesini şöyle özetledi: "Önce bizim köylerimizden okullarımızı aldılar. Bu madenci çocukların hepsi ilkokul mezunudur. Şehre getirmeye zorladılar. Şehirlerde maden ruhsatı verdiler. Şimdi hepsi köle oldu. Bu çocuklar köylerine de dönemiyor, maaşları da ödenmiyor. Patron devletten her gün bir maden ruhsatı alıyor ama bu arkadaşlar çocuklarına bir çikolata alamıyor."

Doruk Madencilik şirketi iki ay önce sermaye arttırımına giderek 80 milyon TL sermayesini 380 milyon TL'ye çıkarmıştı. Bir yanda sermaye arttırımı yaparken çalışanlarının en temel hakkını ödememek izah edilemez. Yıldızlar SSS Holding'in CEO'su Ali Vahit Atıcı'nın AKP'den milletvekili adayı olmak için başvurduğu, TÜGVA İl Başkanlığı yaptığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda danışmanlık görevlerinde bulunduğu bilgileri sosyal medyada yayıldı. Bu bağlar, AKP iktidarı ile ayrıcalıklı şirketler arasında kurulmuş simbiyotik ilişkileri gösterdi. Ancak simbiyoz ne kadar büyük olursa olsun, anayasal hakkını kararlılıkla ve örgütlülükle kullanmanın önemi dün ülke olarak görüldü.