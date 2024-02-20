Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülülü Hamdi Bey\'in anıtı açıldı

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve dönemin Demirköy Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey'in anıtı düzenlenen törenle açıldı.
Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Köprülülü Hamdi Bey'in biyografi okundu.
Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, törende yaptığı konuşmada, Köprülülü Hamdi Bey'in adının verildiği köye anıtının yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.
Köprülülü Hamdi Bey'in Demirköy'ün ilk kaymakamı olduğunu anımsatan Bayram, 1913 yılında kaymakamlık görevine gelmesiyle ilçeye önemli hizmetlerde bulunduğu tarih kayıtlarında yer aldığını söyledi.
Bayram, anıtın da yapılmasıyla Köprülü Hamdi Bey'in hatırasının gelecek nesillere aktarılacağını belirterek, anıtın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi.
Törene, Kırklareli Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Erdi Koçak, Emniyet Amiri Tarık Yadıgaroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Köy Muhtarı Turan Üstündağ ile vatandaşlar katıldı.
Anaç koyun keçi desteklemesi verilecek
Demirköy'de 52 küçükbaş hayvan üreticisine anaç koyun keçi desteklemesi verilecek.
Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılı anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında tespit çalışmalarının sona erdiği bildirildi.
Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine yapılan başvuruların ardından 52 küçükbaş hayvan besicisine 4 bin 819 küçükbaş hayvan için toplamda 481 bin 900 lira ödeme verileceği belirtilen açıklamada, destekleme ödemelerinin 2 Mart'a kadar tamamlanacağı kaydedildi.
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