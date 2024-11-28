Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i kabul etti.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Böcek ile bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.
Turizm cenneti Antalya için yapılabilecekleri, şehrin çevre ve şehircilikle alakalı ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini, talepleri not aldıklarını aktaran Kurum, "Şehirlerimizin gelişimine ivme kazandıracak her adım için yerel yönetimlerle işbirliği yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kurum ve Böcek'ten Antalya Değerlendirmesi - Son Dakika
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