Kurum ve Suudi Bakan Görüştü

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Bin Abdülaziz Al Suud ile görüştü. Görüşmede, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu yakıt alanlarındaki hedeflerin konuşulduğu bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Riyad temaslarımız kapsamında, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sayın Prens Abdülaziz Bin Selman Bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya geldik. COP31 Başkanlığı olarak enerji dönüşümüne ilişkin vizyonumuzu ve önceliklerimizi paylaştık. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu yakıt alanlarındaki hedeflerimiz ile Eylem Gündemimiz kapsamında '35'e 35' Küresel Elektrifikasyon Hedefimizi ve döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalarımız hakkında bilgi verdik."

Ayrıca, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ve afet sonrası dirençli şehirler inşa etme irademizi anlatarak, bu süreçte gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla Suudi Arabistan'a teşekkürlerimizi ilettik. Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki tecrübesi ve vizyonunun, COP31 sürecindeki ortak hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."