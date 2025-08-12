Kurusıkı Tabancayla Market Gaspı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurusıkı tabancayla bir marketten para gasbeden şüpheli tutuklandı.
Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bir markete giren N.İ.K. bir süre rafları inceledikten sonra kasaya yöneldi.
Belinden çıkardığı kurusıkı tabancayı market çalışanına doğrultan N.İ.K. kasadaki 6 bin lirayı alarak oradan uzaklaştı.
Market çalışının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Bulgaristan uyruklu N.İ.K. olduğunu belirledi. Şüpheli polis ekipleri tarafından olayda kullandığı kurusıkı tabancayla kısa sürede yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan gasp anı, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
