Kurusıkıdan Bozma Tabanca Kazası Sonucu Kuzeni Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kurusıkıdan Bozma Tabanca Kazası Sonucu Kuzeni Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Kurusıkıdan Bozma Tabanca Kazası Sonucu Kuzeni Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Alican H., kurusıkıdan bozma tabancasının kazara ateş alması sonucu birlikte oturduğu kuzeni Atakan Kaşıkçı'nın ölümüne neden oldu. Alican H. gözaltına alındı.

14.02.2024 11:05
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Alican H. (30), kurusıkıdan bozma tabancasının iddiaya göre kazara ateş alması sonucu birlikte oturduğu kuzeni Atakan Kaşıkçı'nın (44) ölümüne neden oldu. Alican H., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Berrin Taşan Sokak'taki bir matbaanın önünde meydana geldi. Matbaa çalışanı Atakan Kaşıkçı ile kuzeni Alican H. bir süre birlikte vakit geçirdi. Alican H.'nin göstermek istediği kurusıkıdan bozma tabanca iddiaya göre kazara ateş alınca Atakan Kaşıkçı yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Atakan Kaşıkçı'yı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Kaşıkçı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atakan Kaşıkçı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Alican H. ise suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Alican H.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kurusıkıdan Bozma Tabanca Kazası Sonucu Kuzeni Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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