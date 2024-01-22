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Kuryelerden Ölüm İstemiyoruz: Ortak Bildiri Yayınlandı - Son Dakika
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Kuryelerden Ölüm İstemiyoruz: Ortak Bildiri Yayınlandı

Türkiye'nin birçok ilinden kuryelerle ilgili 24 dernek ve federasyon, 'Artık ölmek istemiyoruz' ortak bildirisini yayınladı. İstanbul Kuryeler Federasyonu Başkanları ve federasyon avukatları İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek basın açıklaması yaptı. Türkiye'de 2023'te meydana gelen kazalarda 2 bin 984 kişi hayatını kaybetti. Motosikletli kuryelerin ölüm sebebi olan kazalar 'bilinçsiz taksir' kavramı altında değerlendiriliyor.

22.01.2024 - 15:10,
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GAYE ŞEYMA CAN

Türkiye'nin birçok ilinden kuryelerle ilgili 24 dernek ve federasyon, "Artık ölmek istemiyoruz" ortak bildirisini yayınladı. İstanbul Kuryeler Federasyonu Başkanları ve federasyon avukatları İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin birçok ilinden kuryelerle ilgili 24 dernek ve federasyon, ortak bildiri yayınladı. İstanbul Kuryeler Federasyonu Başkanları ve federasyon avukatları İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bugün basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Artık ölmek istemiyoruz" denildi.

Avukat Alperen Karatepe'nin okuduğu ortak bildiri şöyle:

"BU KAZA SÖZÜN BİTTİĞİ NOKTA OLMUŞTUR: 30 Kasım Perşembe günü meydana gelen trafik kazasında Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı otomobilin arkadan çarpması sonucu Yunus Emre Göçer vefat etmiştir. Bu vicdanlara sığmayan kaza tüm kurye camiasını derinden etkilemiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ve açılan dava sonucu sanık hakkında neticeten 27 bin 300 TL adli para cezası ve ehliyetine 6 ay süre ile el konulması kararı verilmiştir. Kazadan sonra birçok kurye arkadaşımız mesleğini bırakmak istemiş, yaptıkları işi bir gün sonra tekrar yapamayacakları korkusuna kapılmıştır. Vicdanları derinden yaralayan bu kaza sözün bittiği nokta olmuştur.

TÜRKİYE'DE 2023'TE MEYDANA GELEN KAZALARDA 2 BİN 984 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi verilerine göre Türkiye genelinde meydana gelen kazalarda 2023 yılında 2 bin 984 kişi vefat etmiştir. Ayrıca kurye hakları derneği tarafından 2022 yılında en az 58 ve 2023 yılında ise 68 motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği raporlandırılmıştır. Başka bir açıdan bakıldığında motosikletli kuryeler, trafikte en çok vefat eden meslek mensupları haline gelmiştir. Bizler hukuki çerçevede sosyal ve özlük haklarımız konusunda sıklıkla dile getirdiğimiz eksikliklerle mücadele etmeye devam etmekteyiz. Ancak bizler için en önemli mücadele konusu; en azından kurye kardeşlerimizin hayatını kaybetmesi durumunda adaletin tecelli etmesidir.

MOTORSİKLETLİ KURYELERİN ÖLÜM SEBEBİ OLAN KAZALAR 'BİLİNÇSİZ TAKSİR' KAVRAMI ALTINDA DEĞERLENDİRİLİYOR: Ayrıca mevzuattaki düzenlemeden dolayı başta motosikletli kuryelerin ölüm sebebi olan trafik kazaları da 'bilinçsiz taksir' kavramı adı altında değerlendirilmektedir. Yargılama neticesinde verilen cezalar ise adli para cezasına çevrilmektedir. Söz konusu bu düzenlemelerin biz motosiklet kullanıcıların ölmesi veya yaralanması durumda sanığın adli para cezası dışında hiçbir cezaya tabi tutulmamasına sebep olmaktadır. Ülkemiz de bir insanın trafik kazasında öldürülmesinin 'sadece para cezası veriliyor' algısının oluşması biz motosikletli kuryeleri fazlasıyla endişelendirmektedir. Motosikletli kuryelik mesleğine gönül vermiş federasyonlar ve dernekler olarak başta yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve yürütme erki Cumhurbaşkanlığına çağrıda bulunuyoruz. Anayasamızda, devletin temel amaç ve görevi; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak olarak tanımlanmıştır. Bizler tekrar böyle kazalarda bir bir ölmemek adına 'taksirle ölüme neden olma' suçunun cezai yaptırımının ağırlaştırılmasını, bu cezanın da adli para cezasına çevrilmemesini talep ediyoruz. Mahkemelerde çıkacak kararların bir nebze de olsa vicdanları rahatlatmasını, trafikte sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlayacak cezai müeyyidelerin getirilmesini istiyoruz."

Kuryelerden Ölüm İstemiyoruz: Ortak Bildiri Yayınlandı
Kaynak: ANKA
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