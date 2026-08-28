Kuşadalı karatecilerden, Belediye Başkan Vekili Demirtaş'a ziyaret - Son Dakika
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Kuşadalı karatecilerden, Belediye Başkan Vekili Demirtaş'a ziyaret

Kuşadalı karatecilerden, Belediye Başkan Vekili Demirtaş\'a ziyaret
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Bursa'da düzenlenen 7. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvası'nda Kuşadalı genç karateciler, takım müsabakalarında 1 birincilik ve 2 üçüncülük kazandı. Bireysel kategorilerde ise 11 sporcu ilk üçe girerek başarı elde etti. Dereceye giren sporcular, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

(AYDIN) - Kuşadalı genç sporcular, Bursa'da düzenlenen 7. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvası'nda 1 birincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Sporcular, elde ettikleri derecelerin sevincini Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile paylaştı.

Bursa'da 8-9 Ağustos'ta gerçekleştirilen 7. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvası, farklı yaş ve kategorilerden çok sayıda sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvada Kuşadası'nı temsil eden genç karateciler, ortaya koydukları azim, disiplin ve mücadele ruhuyla dikkat çekerek önemli dereceler elde etti.

Hem takım hem de bireysel kategorilerde tatamiye çıkan Kuşadalı sporcular, takım müsabakalarında 1 birincilik ve 2 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bireysel müsabakalarda ise 11 sporcunun kendi kategorilerinde ilk üç içerisinde yer alması, Kuşadası'nın karate branşındaki yükselen başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Turnuva boyunca rakipleri karşısında büyük bir mücadele ortaya koyan çocuklar, kazandıkları madalyalarla yalnızca kendilerinin değil, ailelerinin ve antrenörlerinin yanı sıra tüm Kuşadası'nın da gurur kaynağı oldu. Genç sporcuların elde ettiği sonuçlar, kentte çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesinin ve farklı branşlarda desteklenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

KUŞADASI'NA SÖZ VERDİLER

Bursa'dan başarılarla dönen genç karateciler, kazandıkları madalyaları ve turnuvada yaşadıkları heyecanı Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile paylaşmak üzere makamında ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada sporcular, turnuva sürecini ve elde ettikleri dereceleri Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'a anlattı.

Keyifli ve spor dolu sohbet sırasında çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansırken, elde ettikleri başarıların gururunu da hep birlikte yaşadılar. Genç karateciler, gelecek turnuvalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek, Kuşadası'nı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi.

Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da genç sporcuların ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, elde edilen derecelerin büyük bir emek ve özverinin sonucu olduğunu söyledi. Çocukların spora olan ilgisinin ve başarıya ulaşma azminin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Tahsin Demirtaş, tüm sporcuları tek tek tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, turnuvada gösterdikleri başarılı performans nedeniyle genç karatecilere özel olarak hazırlattığı hediyeleri takdim etti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadalı karatecilerden, Belediye Başkan Vekili Demirtaş'a ziyaret - Son Dakika

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