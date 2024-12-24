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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası'nda çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, çalışmalara ilişkin, "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sürdürecek, hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları ile Kuşadası, 2025 turizm sezonuna hazırlanıyor. Kuşadası'nın kırsal mahallelerinden kent merkezine kadar dört bir yanında gerçekleştirilen budama çalışmaları ile yayalar ile sürücülerin can ve mal güvenliği emniyete alınıyor.

Başkan Çerçioğlu, kent genelinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden kentimiz genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sürdürecek, hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.