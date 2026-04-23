Kuşadası, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

23.04.2026 15:25  Güncelleme: 16:20
(AYDIN) - Kuşadası'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda, öğrencilerin sergiledikleri renkli gösteriler beğeni topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 106'ıncı kuruluş yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuşadası'nda da coşkuya sahne oldu. Sabah saat 09.50'de sahilde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yapıcı'nın çelenk sunmasıyla başlayan program, resmi törenle devam etti.

Resmi törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve kentte görev yapan idari amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Geçen günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatına kaybeden öğretmen ve öğrenciler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Keklik ve Başkan Vekili Demirtaş, kent genelindeki okullardan gelerek törene katılan öğrencilerin bayramını kutladı.

Öğrenciler ile okulların sergilediği halk oyunları ve çeşitli gösteriler, protokol üyeleri tarafından alkış alırken; Pakize Kamil Çağlayan Otaokulu öğrencilerinin sergilediği bisiklet-kaykay-grafiti gösterisi de büyük beğeni topladı.

"Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram"

Törende konuşan Yapıcı, "23 Nisan 1920, aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilan ettiği milliği egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tescillendiği tarihtir. Bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesi ise geleceğimizin teminatı olan çocuklara verilen değerin ve duyulan güvenin en güçlü işaretidir. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü sizler armağan ederken aslında şunu söylüyordu, benim en büyük eserim sizlersiziniz, gelecek sizlerin omuzlarında yükselecektir. 23 Nisan sadece bir tarih değil aynı zamanda bir inancın adıdır. Çocuklara güvenmenin geleceğe umutla bakmanın en güzel ifadesidir. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olması ise bu anlamı daha da derinleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

"Fırçamda Bayram Var" resim sergisi ziyarete açıldı

Kuşadası'nda 23 Nisan kutlamaları kapsamında öğrencilerin hazırladığı "Fırçamda Bayram Var" isimli resim sergisi de İbramaki Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Açılışa Kaymakam Keklik, Demirtaş ve kentte görev yapan idari amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda ilçeli katıldı.

Açılışın ardından Kuşadası İlkokulu öğrencileri hazırladıkları İstiklal Marşı'nın 10 kıtasından oluşan dinletiyi misafirlere sergiledi. Dinleti sonrası sergiyi gezen Kaymakam Keklik ve Demirtaş öğrencilerden çizimlerine ilişkin bilgi aldı.

23 Nisan temalı sergi, 30 Nisan Perşembe gününe kadar Kuşadalıların ziyaretine açık olacak.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
