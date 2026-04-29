Kuşadası Belediye Başkan Vekili Demirtaş, Davutlar\'da Devam Eden Projeleri İnceledi

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Davutlar Mahallesi'nde yürütülen projeleri yerinde inceleyerek hem teknik ekiplerden hem de saha personelinden kapsamlı bilgi aldı.

Demirtaş'ın Davutlar programındaki ilk durağı, bölgenin önemli jeotermal potansiyellerinden jeotermal kaynaklara yönelik çalışmaların yürütüldüğü Ada Davutlar Jeotermal sahası oldu. Burada sürdürülen faaliyetleri detaylı şekilde inceleyen Demirtaş, teknik süreçler ve jeotermal kaynak kapasitesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların bölgeye sağlayacağı ekonomik ve çevresel katkılara dikkati çeken Demirtaş, projenin Kuşadası'nın geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Saha incelemeleri sırasında teknik personelle de sohbet eden Demirtaş, yürütülen çalışmaların sahadaki yansımalarını doğrudan dinledi. Emek veren ekiplerle yakından ilgilenen Demirtaş, çalışanların görüş ve önerilerini de dikkatle not aldı.

Demirtaş'ın Davutlar programı, Kuşadası Belediyesi Davutlar Ek Hizmet Binası ziyaretiyle devam etti. Burada belediye personeliyle bir araya gelen Demirtaş, mahallede devam eden projeler ve planlanan hizmetler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Çalışanlarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Demirtaş, katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizdi.

Davutlar programı boyunca Demirtaş'a, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Edip Adanalı ile Meclis Üyeleri Birtan Tütüncü ve Hasan Göçmen eşlik etti.