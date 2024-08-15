Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ÇYDD'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ÇYDD'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Aydın Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen birlik ve dayanışma kahvaltısına katıldı. Başkan Günel, etkinlikte yaptığı konuşmada ÇYDD'nin önemine vurgu yaptı.

15.08.2024 14:09
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Aydın Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen birlik ve dayanışma kahvaltısına katıldı. Öğrencilere burs desteği sağlamak için gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan Ömer Günel, "Atatürk ilke ve devrimlerinin her zaman savunucusu olan ÇYDD, bizim için çok önemli bir sivil toplum örgütüdür" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ÇYDD'nin Aydın Şubesi tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma kahvaltısına katıldı. Karaova Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası Kadın Kolları yöneticileri, ÇYDD Genel Merkez Yöneticisi Tanzer Boğan, ÇYDD Aydın Şube Başkanı Fatma Tato, ÇYDD Kuşadası Şube Başkanı Münevver Kılıç, ÇYDD Ümitköy Şubesi Çocuk Kulübü Sorumlusu Aysel Özcan ile derneğe üye çok sayıda vatandaş katıldı. Kahvaltıda, Belediye ve ÇYDD'nin iş birliği içerisinde yaşama geçirebileceği projeler ele alındı.

Etkinlikte konuşan ÇYDD Aydın Şubesi Başkanı Fatma Tato, "Derneğimiz 1989 yılından beri Atatürk ilke ve devrimlerine sadık bir şekilde Türkiye'nin evrensel çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı bir toplum olması için eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Derneğimiz, özveriyle çalışan birçok gönüllü arkadaşımızdan oluşuyor. Burada kurucumuz Türkan Saylan ve Aysel Çelik'i saygıyla anıyoruz. Daha özgür bir toplum olmak için mücadele etmeyi asla bırakmayacağız. Bizi bugün yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Ömer Günel'e de teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Atatürk ilke ve devrimlerinin her zaman savunucusu olan ÇYDD bizim için çok önemli bir sivil toplum örgütüdür. Geçen sene Değirmendere Mahallesi'nde Türkan Saylan adıyla çok güzel bir park açtık. Kuşadası Belediyesi olarak yetki ve imkanlarımız dahilinde her zaman sizlerin yanında olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ÇYDD'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı - Son Dakika

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