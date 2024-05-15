Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tarihi Evleri İnceledi - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tarihi Evleri İnceledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, restore edilen tarihi Kuşadası evlerini ziyaret ederek, kültür, sanat ve turizm rotası haline getirme planlarını açıkladı.

15.05.2024 17:12
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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Kuşadası evlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Günel, "Bu yapıları kısa süre içerisinde kültür, sanat ve turizm rotası haline getirerek kentimize armağan edeceğiz" dedi.

Başkan Günel, Kuşadası Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilen Kuşadası evlerinde inceleme yaptı. Günel'e Yıldırım Caddesi ziyaretinde Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) Başkanı Şefik Sözer ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan ile birim amirleri eşlik etti.

İnceleme gezisinde, kente kazandırılacak yeni kültür rotaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Bölgeye Mineral ve Fosil Müzesi'nin ardından yeni bir müze daha kazandırmak için çalışmaların başladığını duyuran Günel, şunları söyledi:

"Kuşadası'nın tarihine ışık tutan bu önemli bölgeyi kentimize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgede bir etnografya müzesi kurmak amacıyla çalışmamız başladı. Yine aynı bölgede Halk Eğitim Merkezi'ne ait binamızı da iş birliği protokolüyle yeniledik. Bu yapıları kısa süre içerisinde kültür, sanat ve turizm rotası haline getirerek tıpkı Çalıkuşu Evi ve Efe Suphi Yazar Konuk Evi gibi kentimize armağan edeceğiz. Bizlere fikirsel destekleri için KEGEV Başkanı Şefik Sözer ve ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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