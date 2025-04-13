Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yılın En Başarılı Başkanlarından Biri Seçildi

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye genelinde yapılan online halk oylaması sonucunda 2025 yılı Kent ve Başkan Ödülleri kapsamında yılın en başarılı belediye başkanlarından biri seçildi. Ödül, Kayseri'de Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.

Kuşadası Belediye Belediye Başkanı Ömer Günel adına ödülü, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tahsin Barış Çınar aldı. Çınar, törende yaptığı konuşmada, ödülün halkın güveninin ve takdirinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye genelinde tüm belediye başkanları arasında halkın oylarıyla bu ödüle layık görülen Belediye Başkanımız Ömer Günel adına burada bulunmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Başta bize güvenen halkımıza ve bu organizasyonu gerçekleştiren Kent ve Başkan Dergisi'ne teşekkür ederim. Bu ödülü yalnızca bir başarı belgesi olarak değil, halkımızla kurulan güçlü bağın bir simgesi olarak kabul ediyoruz. Başkanımız Sayın Ömer Günel'in liderliğinde Kuşadası için üretmeye, hizmet etmeye, halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çınar, Kuşadası'nda yürütülen çalışmaların ve hayata geçirilen projelerin vatandaşlar nezdinde karşılık bulduğunu, bunun da izlenen yolun ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.