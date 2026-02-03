Kuşadası Belediyesi, "Taziye Hizmet Birimi" Kuruyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda, "Taziye Hizmetleri Birimi" kurulması kararlaştırıldı.

Kuşadası Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı, Davutlar Mahallesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında "Taziye Hizmetleri Birimi" kurulması karara bağlandı. Birim, talep gelmesi halinde cenazelerin araçla ilçe içinde taşınması, ilçe dışına çıkarılması ve ilçeye getirilmesi hususunda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne destek verecek. Ayrıca vefat eden kişilerin ailelerine taziyeleri kabul edebilmeleri için masa, sandalye, çadır ve ikram sağlayacak.

Uluslararası arenada Kuşadası tanıtımı

Toplantıda, kent tanıtımı için büyük önem taşıyan turizm fuarlarına katılım konusu da görüşüldü. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi'nin Başkan Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Meclis Üyeleri Nilüfer Tektaş Cevahir ve Volkan Gerçek'ten oluşan bir heyetle, 3-5 Mart 2026 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılması kararı alındı.

Toplantıda ayrıca, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e, TMMOB Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği ile bilimsel ve teknik iş birliği protokolü imzalama yetkisi verildi. İlerleyen günlerde imzalanacak olan protokolün, Kuşadası'nda sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşmaya katkı sunacağı, ayrıca halk sağlığı, tarih, kültür, doğa ve çevrenin korunması konusunda da faydalı olacağı vurgulandı.

Günel'den körüklü çizme ustası Karpuzcu'ya teşekkür

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO iş birliğinde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen Kuşadalı körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu da oğlu Mehmet Karpuzcu ile birlikte katıldı. Toplantıda, Günel, Mustafa Karpuzcu'ya hediye takdim edip, yaşattığı gurur için teşekkür etti.