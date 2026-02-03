Kuşadası Belediyesi, "Taziye Hizmet Birimi" Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası Belediyesi, "Taziye Hizmet Birimi" Kuruyor

03.02.2026 09:10  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısında, 'Taziye Hizmetleri Birimi' kurulması kararlaştırıldı. Birim, cenaze hizmetleri sunarak vefat edenlerin ailelerine destek olacak. Ayrıca, kuşadası'nın tanıtımı için uluslararası turizm fuarlarına katılım kararı alındı.

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda, "Taziye Hizmetleri Birimi" kurulması kararlaştırıldı.

Kuşadası Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı, Davutlar Mahallesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında "Taziye Hizmetleri Birimi" kurulması karara bağlandı. Birim, talep gelmesi halinde cenazelerin araçla ilçe içinde taşınması, ilçe dışına çıkarılması ve ilçeye getirilmesi hususunda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne destek verecek. Ayrıca vefat eden kişilerin ailelerine taziyeleri kabul edebilmeleri için masa, sandalye, çadır ve ikram sağlayacak.

Uluslararası arenada Kuşadası tanıtımı

Toplantıda, kent tanıtımı için büyük önem taşıyan turizm fuarlarına katılım konusu da görüşüldü. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi'nin Başkan Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Meclis Üyeleri Nilüfer Tektaş Cevahir ve Volkan Gerçek'ten oluşan bir heyetle, 3-5 Mart 2026 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılması kararı alındı.

Toplantıda ayrıca, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e, TMMOB Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği ile bilimsel ve teknik iş birliği protokolü imzalama yetkisi verildi. İlerleyen günlerde imzalanacak olan protokolün, Kuşadası'nda sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşmaya katkı sunacağı, ayrıca halk sağlığı, tarih, kültür, doğa ve çevrenin korunması konusunda da faydalı olacağı vurgulandı.

Günel'den körüklü çizme ustası Karpuzcu'ya teşekkür

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO iş birliğinde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen Kuşadalı körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu da oğlu Mehmet Karpuzcu ile birlikte katıldı. Toplantıda, Günel, Mustafa Karpuzcu'ya hediye takdim edip, yaşattığı gurur için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Belediye, Kuşadası, Turizm, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi, 'Taziye Hizmet Birimi' Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:33:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, "Taziye Hizmet Birimi" Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.