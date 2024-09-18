Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nda Drama ve Tiyatro Eğitimlerine Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nda Drama ve Tiyatro Eğitimlerine Kayıtlar Başladı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu\'nda Drama ve Tiyatro Eğitimlerine Kayıtlar Başladı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu, 6-9 yaş arası çocuklar için drama eğitimlerine kayıt almaya başladı. Ayrıca, 10-13 yaş grubu için tiyatro eğitimleri, Gençlik Tiyatrosu ve Yetişkin Tiyatrosu için başvurular da yakında başlayacak.

18.09.2024 16:25  Güncelleme: 16:58
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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun 6-9 yaş arası çocuklar drama ile 10-13 yaş arası çocuklar için tiyatro eğitimlerine kayıtlar başladı. 14-17 yaş grubunu kapsayan Gençlik Tiyatrosu ve 18 yaş üstünü kapsayan Yetişkin Tiyatrosu için başvurular ise 23 Eylül'de başlayacak.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı boyunca verilecek drama ve tiyatro eğitimlerine ilişkin başvuru takvimi açıklandı.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından 6-9 yaş arası çocuklara verilecek drama eğitimleri için kayıtlar 18 Eylül-16 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Çocuklarının drama eğitimine katılmasını isteyen ebeveynler, mesai saatleri içerisinde 2 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile İbramaki Sanat Galerisi'ne başvurabilecek.

10-13 yaş grubunu kapsayan çocuk tiyatrosuna yönelik verilecek eğitimler için kayıtlar ise yine 18 Eylül-16 Ekim 2024 tarihleri arasında İbramaki Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek.

14-17 yaş grubunun faydalanabileceği Gençlik Tiyatrosu eğitimleri ile 18 yaş üzerini kapsayan Yetişkin Tiyatrosu eğitimleri için başvurular ise 23 Eylül- 25 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nda Drama ve Tiyatro Eğitimlerine Kayıtlar Başladı - Son Dakika

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