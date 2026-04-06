Kuşadası Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı, Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, 2025 Yılı Faaliyet Raporu da oylanarak kabul edildi.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda encümen ve ihtisas komisyonları ile birliklere üye seçimi yapıldı. Mecliste ayrıca 2025 yılı Denetim Komisyon Raporu ve Faaliyet Raporu da kabul edildi.

Raporun oylanmasının ardından söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, şunları söyledi:

"Kuşadası ve Davutlar Mahallesi arasındaki yolun yapım sorumluluğunun da kimde olduğunu hatırlatmak istiyoruz"

"Görüşülen Faaliyet Raporu, yalnızca yapılan işlerin bir listesi değil, aynı zamanda bu kente duyulan sorumluluğun, emeğin ve vizyonun bir yansımasıdır. Bu kentin yaşanılabilir bir kent olması için yapılması gereken konularda sorumluluk sadece Kuşadası Belediyesi'ne ait değil. Kuşadası'na gelen her turistin ve vatandaşın gezip, gördüğü bir sahilimiz var. Sahil düzenlemesi ile 25 metreyi geçen yolların sorumluluğunun da kimde olduğunu, hemşehrilerimize hatırlatmak istiyorum. 2026 yılında olmamıza rağmen hala altyapısı olmayan bir Güzelçamlı ve Bayraklıdede mahallesinden söz etmek bile istemiyoruz. Otellerin yoğun olarak bulunduğu Kuştur mevkiinde hala foseptik altyapısının olmamasını konuşmak bizim için utanç tablosudur. Özellikle Kuşadası ve Davutlar Mahallesi arasındaki yolun yapım sorumluluğunun da kimde olduğunu hatırlatmak istiyoruz."

Kent merkezinden geçen Damlacık deresinin sorumluluğunu da hiçbir kurumun almadığına dikkati çeken Suvari sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Derenin sahibini bulamadık"

"Ne DSİ ne de Aydın Büyükşehir Belediyesi dereyi kabul etti. Biz derenin sahibini bulamadık. 2014 yılında çıkan yasada sorumluluğun nereye ait olduğu açık bir şekilde yazılmış olmasına rağmen en son dereyi temizleme ve bakımını yapma görevini Kuşadası Belediyesi üstlendi. Kuşadası'nın resmi nüfusu 135 bin. Ancak bizim Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün topladığı çöp miktarına göre hesapladığımızda yaklaşık 250 ile 300 bin kişinin Kuşadası'nda yaşadığı sonucuna varıyoruz. Yazın artan nüfusun 1 milyonu aştığı Kuşadası'nda bayındırlık, temizlik, sağlık ve düzen gibi işlerle kentin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ciddi bir planlama ve özveri istemektedir. Yıllardan beri özellikle merkezi hükümetten Kuşadası gibi turizm kentlerine ek destek sağlanmasın ve ayrı bir statüye kavuşturulmasını talep etmekteyiz. Ancak şimdiye kadar bir sonuç elde edemedik."

Kuşadası Belediyesi 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun kendileri için çok önemli olduğuna da değinen Suvari sözlerini, şöyle tamamladı:

"Belediyeciliğin sadece yol yapmak olmadığını herkese gösterdiğimiz için de gurur duyuyoruz"

"Bu faaliyet raporuna baktığımızda kentin temizliği ve düzeni konusunda gösterilen hassasiyeti, sosyal destek projeleriyle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize uzanan eli, kültür, sanat ve turizm alanında Kuşadası'nın marka değerini yükseltme çalışmalarını görmekteyiz. Bizler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de turizm tanıtma faaliyetlerine katılmasını istiyoruz. Yine bu faaliyet raporunda Kuşadası Belediyesi'nin sokak hayvanları için yaptığı çalışmalara da ayrıca dikkat çekmek işitiyorum. Maalesef sivri biberin, patlıcanın markette 200 lira olduğu, kıymanın kasapta bin lira olduğu, patates ve soğanın 25 liradan aşağıya düşmediği bir enflasyon ortamını yaşıyoruz. Kuşadası Belediyesi, bu ortamda sosyal yardımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Çocuklar, gençler, emekliler için projeler üretiyor. Belediyeciliğin sadece yol yapmak olmadığını herkese gösterdiğimiz için de gurur duyuyoruz. Bu faaliyet raporunun oluşmasında emeği geçen başta Silivri'de tutuklu olan Başkan Ömer Günel olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim."