(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla söyleşi düzenledi. Anne Baba Çocuk Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide; akran zorbalığı, şiddetin izleri, ebeveynlik, iletişim ve çatışma çözümü konuları ele alındı.

Kuşadası Belediyesi, "Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında söyleşi düzenledi. Anne Baba Çocuk Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Taşdelen Dağlı da katıldı. Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Şule Yıldırım'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte; akran zorbalığı, şiddetin izleri, ebeveynlik, iletişim ve çatışma çözümü konuları ele alındı. Söyleşide, akran zorbalığının çocuklar üzerindeki etkileri, şiddetin bireylerde bıraktığı fiziksel ve psikolojik izler ile aile içi iletişimin önemi üzerinde duruldu.

Ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu sağlıklı iletişimin, sorunların erken fark edilmesi ve çözümünde taşıdığı role dikkat çekildi. Ayrıca günlük yaşamda karşılaşılan anlaşmazlıkların şiddete başvurmadan, sağlıklı iletişim ve yapıcı yöntemlerle çözülmesine yönelik değerlendirmeler paylaşıldı. Katılımcıların da görüş ve sorularıyla katkı sunduğu söyleşide, şiddetle mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı.