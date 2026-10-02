Kuşadası Belediyesi 56 noktada yol yapımı ve kaldırım onarımı gerçekleştirdi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, hafta boyunca ilçe genelinde 56 farklı noktada yeni yol yapımı, asfalt yaması, kilit parke ile kaldırım ve bordür onarım çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yollar yaparken mevcut yollarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında kaldırım ve bordür imalatları da yapılıyor.

İlçe genelindeki küçük çaplı yol ve kaldırım sorunlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Acil Müdahale Birimi, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiriyor.

Ekipler bu hafta Kadınlar Denizi, Karaova, İkiçeşmelik, Değirmendere, Cumhuriyet, Yavansu, Hacıfeyzullah ve Türkmen mahallelerinde ASKİ, ENERYA, AYDEM ve Türk Telekom çalışmalarından kaynaklanan bozulmalara yönelik asfalt yaması, kilit parke ve kaldırım onarımları gerçekleştirdi.