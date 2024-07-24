Kuşadası Belediyesi 8 Bin Kişiye Aşure Dağıttı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, bu yıl da aşure bereketini kent sakinleri ile paylaştı. Kentin 6 farklı noktasında 8 bin kişiye yapılan aşure ikramı büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 8 bin kişiye aşure dağıttı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, İkioluklu Mevkii, İkiçeşmelik, Karaova, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde kurulan çadırlarda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşen ikrama; Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ethem Kerim ile Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak katıldı. Aşurenin birlik, beraberlik, paylaşım ve bereket sembolü olduğunu belirten Başkan Vekili Ethem Kerim "Kentimizde bir Muharrem ayını daha sevgi, dostluk ve dayanışma duyguları ile tamamlayarak aşuremizi paylaştık. Herkese afiyet olsun" dedi.