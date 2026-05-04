Kuşadası Belediyesi Ada Kıyafet Evi'nden Beş Ayda 895 Çocuk Yararlandı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yeni giysiler sağlamak amacıyla ücretsiz hizmete veren Ada Kıyafet Evi'nden beş ayda 895 çocuk yararlandı.

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 3-12 yaş arasındaki çocuklarına ücretsiz yeni kıyafetler sağlamak amacıyla 25 Kasım 2025'te Ada Kıyafet Evi'ni hizmete açtı. Başkan Ömer Günel'in sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen projelerinden Ada Kıyafet Evi, kısa sürede kentte dayanışma kültürünü geliştiren en önemli hizmetlerden biri oldu. Ada Kıyafet Evi, açıldığı günden bu yana geçen beş aylık sürede 61 bağışçının sunduğu katkıyla 895 çocuğu giydirdi.

Kıyafetler, mevsime göre yenileniyor

Ada Kıyafet Evi'nde çocuklar, tıpkı bir mağazada olduğu gibi kendi beğendikleri üç parça kıyafeti seçebiliyor. Ada Kıyafet Evi'nin sunduğu hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, başvurularını "AdaMobil" veya 'kusadasi.bel.tr' üzerinden yapabiliyor. Ada Kıyafet Evi'nde yer alan hiç kullanılmamış giysiler, mevsim şartlarına göre de belirli aralıklarla yenileniyor.