Kuşadası Belediyesi, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmasına başladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmasına başladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi esnafının altyapı sorunlarını çözmek için harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

10.06.2024 16:50  Güncelleme: 19:30
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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi esnafına verdiği sözü tuttu. Esnaf tarafından kendisine iletilen altyapı sorunlarının en kısa sürede çözülmesi için sitedeki çalışmaları yağmur suyu hattı ile başlattı.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmasına başladı. Başkan Ömer Günel'in Sanayi Sitesi'ne yaptığı ziyaret sırasında kendisine iletilen altyapıdan kaynaklanan sorunları çözüme kavuşturmak için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yağmur suyu hattı döşemek için çalışma başlattı. Faaliyetin tamamlanması ile özellikle kış aylarında aşırı yağışa bağlı olarak ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçilecek.

Sanayi sitesi esnafı, duygularını şöyle dile getirdi:

Necdet Öktem: "Ömer Başkan bizlere verdiği sözü tutarak çalışma başlattı. Kendisine esnaf arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum."

İlgin Dalgın: "Başkanımızın ziyaretinde verdiği sözü tuttuğunu görmek memnuniyet verici. Yollarımızın da en kısa sürede yapılacağından eminiz."

Kaynak: ANKA

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