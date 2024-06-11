Kuşadası Belediyesi Alacamescit Mahallesi'nde Parke Döşeme Çalışmalarına Başladı

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(AYDIN)- Yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Alacamescit Mahallesi Güneş Sokak'ta parke döşeme çalışmasına başladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2019 yılında başlatılan altyapı ve üstyapıyı yenileme çalışmaları farklı mahallelerde sürüyor. İlçeyi modern bir hale getirmek için mesai yapan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Alacamescit Mahallesi Güneş Sokak'ta yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda kilit parke döşemeye başladı. Ekiplerin yoğun mesaisi ile kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmanın ardından Güneş Sokak kullanıma açılacak.