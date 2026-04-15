Kuşadası'nda yol çalışmaları denetlendi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Fen İşleri Müdürü Engin Okay ile birlikte Değirmendere Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Vekili Demirtaş'ın saha incelemelerinin ilk durağı, Değirmendere Mahallesi 3676 Sokak oldu. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda sürdürülen yol yapım çalışmasını denetleyen Demirtaş, ekiplerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Çalışmaların planlanan program doğrultusunda ilerlediği ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Denetim kapsamında Değirmendere Mahallesi 3525, 3527 ve 3744 sokaklarda yürütülen çalışmalar da kontrol edildi. Söz konusu üç sokakta toplam 4 bin 200 metrekarelik yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

"Toplam 1 milyon 921 bin metrekare yol yaptık"

Demirtaş, yol çalışmalarının mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını belirterek, "Ömer Başkan'ın göreve gelmesinin ardından toplam 1 milyon 921 bin metrekare yol yaptık. Alt ve üstyapıyla ilgili köklü sorunları çözüme kavuşan Değirmendere Mahallesi'nde de çalışmalarımız özenle devam ediyor" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından farklı mahallelerde de yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam edileceği, ihtiyaç duyulan bölgelerde planlamaların sürdüğü bildirildi.