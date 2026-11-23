(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik sürdürdüğü beslenme çantası desteğinde 9.hafta dağıtımını tamamladı. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında bu hafta da 6-14 yaş arasındaki bin 400 çocuğa beslenme paketi ulaştırılırken, paket sayısı 12 bin 600'e yükseldi.

Kuşadası Belediyesi, çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlamak amacıyla Mart 2023'te başlattığı beslenme çantası desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, uzman diyetisyen tarafından hazırlanan paketler, her pazartesi belirlenen dağıtım noktalarında teslim ediliyor.

Çocukların yaş grupları ve besin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan paketlerde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, süt, su, meyve suyu ve sandviç ekmeği gibi ürünler bulunuyor. Uygulama sayesinde gelişim çağındaki çocukların beslenme ihtiyaçlarına destek olunurken, ailelerin mutfak harcamalarına da katkı sağlanıyor.