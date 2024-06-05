Kuşadası Belediyesi Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde Son Aşamaya Geldi

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin kadınlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermek ve çalışan ebeveynlere çocuklarının bakımında destek sağlamak için yapımına başladığı Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde, son aşamaya gelindi. Belediye Başkanı Ömer Günel, meclis üyeleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Kuşadası Belediyesi, kadın ve çocuklara yönelik projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, Türkmen Mahallesi'nde yapımına başladığı 'Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi inşaatında son aşamaya geldi. Başkan Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyeleri ve İYİ Parti meclis üyeleri ile çalışmaları yerinde inceleyerek, projeyle ilgili bilgi aldı.

Bin 450 metrekare alana sahip tesisin Kadın Danışma Merkezi bölümünde, ilçede yaşayan kadın ve gençlerin yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlar ile ilgili olarak ücretsiz hizmet verilecek terapi odası, psikolog odası, rehberlik ve danışmanlık odaları yer alacak.

Çalışan ebeveynlerin çocuklarının bakımına yönelik hayata geçirilecek olan ortalama 100 çocuk kapasiteli Çocuk Bakım Evi kısmında ise 300 metrekare çocuk parkı, yemekhane ve mutfak, çok amaçlı salonlar, 6 adet etkinlik ve uyku odası ile beraber 250 metrekare bahçe ve peyzaj alanı bulunacak.