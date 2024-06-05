Kuşadası Belediyesi Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde Son Aşamaya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası Belediyesi Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde Son Aşamaya Geldi

Kuşadası Belediyesi'nin kadınlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermek ve çalışan ebeveynlere çocuklarının bakımında destek sağlamak için yapımına başladığı Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde, son aşamaya gelindi.

05.06.2024 09:41  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin kadınlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermek ve çalışan ebeveynlere çocuklarının bakımında destek sağlamak için yapımına başladığı Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde, son aşamaya gelindi. Belediye Başkanı Ömer Günel, meclis üyeleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Kuşadası Belediyesi, kadın ve çocuklara yönelik projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, Türkmen Mahallesi'nde yapımına başladığı 'Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi inşaatında son aşamaya geldi. Başkan Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyeleri ve İYİ Parti meclis üyeleri ile çalışmaları yerinde inceleyerek, projeyle ilgili bilgi aldı.

Bin 450 metrekare alana sahip tesisin Kadın Danışma Merkezi bölümünde, ilçede yaşayan kadın ve gençlerin yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlar ile ilgili olarak ücretsiz hizmet verilecek terapi odası, psikolog odası, rehberlik ve danışmanlık odaları yer alacak.

Çalışan ebeveynlerin çocuklarının bakımına yönelik hayata geçirilecek olan ortalama 100 çocuk kapasiteli Çocuk Bakım Evi kısmında ise 300 metrekare çocuk parkı, yemekhane ve mutfak, çok amaçlı salonlar, 6 adet etkinlik ve uyku odası ile beraber 250 metrekare bahçe ve peyzaj alanı bulunacak.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Çocuk, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde Son Aşamaya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
09:13 Netanyahu’yu tehdit ettiğine pişman ettiler Kıyamet senaryosu gerçek oluyor Netanyahu'yu tehdit ettiğine pişman ettiler! Kıyamet senaryosu gerçek oluyor
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
10:02 Türkiye’de üretilip dünyaya satılıyor Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı Türkiye'de üretilip dünyaya satılıyor! Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı
09:48 Dünyanın en zengin 29’uncu insanıydı Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi Dünyanın en zengin 29'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 10:57:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde Son Aşamaya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement