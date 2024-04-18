Kuşadası Belediyesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri kıyı temizliği yaptı

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48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi iş birliğiyle kıyı temizliği yapıldı. Kuşadası'nın sahil şeridinden kısa süre içerisinde torbalarca çöp toplayan öğrenciler, çevreyi korumanın önemine dikkati çekti.

(AYDIN) Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi öğrencileri ile Gezi İnceleme ve Turizm Kulübü öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, Setur Marina yanında bulunan Engelsiz Plaj'dan başlayarak, Atatürk Meydanı'na kadar olan alanda duyarsız kişiler tarafından kıyıya ve kayalıklara atılan çöpler toplandı.

Toplanan çöp ve atıklar türlerine göre sınıflandırıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine tabi tutulması için Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi.