Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Kolisi Dağıttı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik ve Hacıfeyzullah mahallelerinde önceden belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolilerini ulaştırdı.

İlçe sakinlerini sosyal yardımlarla destekleyen Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere de gıda kolilerini ulaştırmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak İkiçeşmelik ve Hacıfeyzullah mahallelerinde önceden belirlenen haneleri ziyaret ederek, içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri imza karşılığında teslim etti.

Belediye ekipleri tarafından hazırlanan gıda kolileri, bir ailenin ortalama 40 günlük mutfak ihtiyacını karşılıyor.