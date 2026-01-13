Kuşadası Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Soba Desteğini Sürdürüyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kış koşulları ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi ailelere soba desteğini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, hemşehrilerinin kış koşullarını en kolay şekilde atlatabilmesi için gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor. Başkan Ömer Günel'in görev döneminde üç kat artırılan sosyal yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi aileler için soğuk kış günlerinde yakacak yardımının yanı sıra soba dağıtımı da yapılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 günü geride bırakan kış desteklerinde bugüne kadar 36 haneye soba ulaştırdı. Sobalarını alan aileler, Günel'e teşekkür etti.

Ekiplere soba dağıtımında eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Başkanımız Ömer Günel'in öncülüğünde hemşehrilerimiz için sosyal yardımlarımızın miktarını ve çeşitliliğini artırdık. Soğuk kış günlerinde sobalarını teslim alan ihtiyaç sahibi aileler rahatça yuvalarını ısıtıyor. Ayrıca 1,5 ay önce açılan Ada Kıyafet Evi'nde de çocuklarımıza bağışçıların desteğiyle kışlık kıyafetler veriyoruz. Bu kış da sosyal belediyecilikten asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.