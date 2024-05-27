Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Çantası Desteği Sunuyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Çantası Desteği Sunuyor

Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Çantası Desteği Sunuyor

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula giden çocukları için başlattığı 'Beslenme Çantası Desteği' projesine devam ediyor. Her hafta bin 600 öğrenci bu projeden faydalanıyor.

27.05.2024 18:33  Güncelleme: 18:42
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula giden 6-12 yaş arası çocukları için geçen yıl başlatılan "Beslenme Çantası Desteği" bir buçuk yılı geride bıraktı. "Beslenme Çantalarını Biz Dolduruyoruz" sloganıyla 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca devam eden projeden her hafta ortalama bin 600 öğrenci faydalandı.

Kuşadası Belediyesi, ekonomik sorunlar nedeniyle okula giden çocuklarının beslenme çantalarını doldurmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu "Beslenme Çantası Desteği"ne devam ediyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca devam eden projeden her hafta ortalama bin 600 öğrenci faydalandı.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hazırlanan ve içerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme çantaları her hafta düzenli olarak belirlenen ailelere ulaştırılıyor. Veliler, belirlenen noktalara gelerek beslenme çantalarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlilerinden teslim alıyor.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Güncel, Son Dakika

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