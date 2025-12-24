Kuşadası Belediyesi'nin Yakacak Yardımı Başladı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi havanın soğumaya başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımında bulunmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk etapta yaklaşık 58 ton kömür, kente genelinde belirlenen adreslere teslim edildi.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımında bulunmak için harekete geçti. Bu kapsamda Güvercin Masaya yapılan başvurular ve mahalle muhtarlıklarından alınan bilgileri değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kömür dağıtılacak aile ve kişileri belirledi. Kamyonlara yüklenen yaklaşık 58 ton kömür, ilk etapta Hacıfeyzullah, Alacamescit, Dağ ve İkiçeşmelik mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi boyunca yakacak yardımında bulunmaya devam edecek. Hizmetten yararlanmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 444 71 14 Numaralı Güvercin Masa hattını arayabiliyor.