Kuşadası Belediyesi'nin Yakacak Yardımı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuşadası Belediyesi'nin Yakacak Yardımı Başladı

24.12.2025 16:15  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 58 ton kömür dağıtmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, belirlenen adreslere ulaştırdığı kömürle kış boyunca yardıma devam etmeyi planlıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi havanın soğumaya başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımında bulunmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk etapta yaklaşık 58 ton kömür, kente genelinde belirlenen adreslere teslim edildi.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımında bulunmak için harekete geçti. Bu kapsamda Güvercin Masaya yapılan başvurular ve mahalle muhtarlıklarından alınan bilgileri değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kömür dağıtılacak aile ve kişileri belirledi. Kamyonlara yüklenen yaklaşık 58 ton kömür, ilk etapta Hacıfeyzullah, Alacamescit, Dağ ve İkiçeşmelik mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi boyunca yakacak yardımında bulunmaya devam edecek. Hizmetten yararlanmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 444 71 14 Numaralı Güvercin Masa hattını arayabiliyor.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nin Yakacak Yardımı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:10:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nin Yakacak Yardımı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.