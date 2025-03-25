Kuşadası Belediyesi ile TÜRK-İŞ Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi ile TÜRK-İŞ Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı ikramiyelerle birlikte 34 bin 500 TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

25.03.2025 17:23  Güncelleme: 20:12
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş'deki en düşük işçi maaşı ikramiyelerle birlikte 34 bin 500 TL oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, uzlaşmayla sonuçlandı. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş'deki en düşük işçi maaşı ikramiyelerle birlikte 34 bin 500 liraya çıkarıldı. Uzlaşmanın ardından Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki başkanlık makamında imza töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Soner Kaplan, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Tünk, Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi Başkanı Hidayet Yaman ve yöneticiler katıldı.

"Diğer belediyelere de örnek olacak bir sözleşmedir"

Törende konuşan Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi Başkanı Hidayet Yaman, "Bugün Kuşadası Belediyesi ile sözleşmemizi imzaladık. Bu sözleşme diğer belediyelere de örnek olacak bir sözleşmedir. Her zaman çalışanlarının yanında olan Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e tüm işçi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Ömer Günel, "Biz tüm çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de olanaklarımız dahilinde çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sözleşmemizin tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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