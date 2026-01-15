Kuşadası Belediyesi'nden Vatandaşlara Kandil Simidi İkramı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kentin farklı noktalarında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Kurulan stantlarda gerçekleştirilen ikrama, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile meclis üyesi Eda Yurtcan da katıldı.

Belediye Başkanı Ömer Günel de sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir mesajla Kuşadalıların Miraç Kandili'ni kutladı. Günel mesajında, "Miraç Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini dilerim. Miraç Kandiliniz kutlu olsun" dedi.