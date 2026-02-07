Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Suvari: "Kuşadası Belediyesi'ni Zan Altında Bırakmayı Hedefleyen Yayınlar, Gazetecilik Değil; İtibar Suikastıdır"

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Başkan Ömer Günel ve belediye bürokratlarına yönelik iddialara ilişkin, "Servis edilen haberler; gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan, bilinçli şekilde kurgulanmış ve kamuoyunu yönlendirmeyi amaçlayan bir algı operasyonudur. Söz konusu haberlerde yer alan iddialar; belgeye, resmi bilgiye ya da teyit edilmiş herhangi bir veriye dayanmamakta. Kuşadası Belediyesi'ni ve yöneticilerini zan altında bırakmayı hedefleyen bu yayınlar, gazetecilik faaliyeti değil; açıkça itibar suikastıdır" açıklamasını yaptı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Başkanı Ömer Günel ve belediye bürokratlarını hedef alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Suvari, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu yayınların kasıtlı bir algı operasyonu niteliği taşıdığını ifade etti. Başkan Yardımcısı Suvari, Kuşadası Belediyesi'ne yönelik servis edilen iddiaların belgeye, resmi bilgiye veya doğrulanmış herhangi bir kaynağa dayanmadığını, varsayım ve dedikodular üzerinden kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını vurgulandığı. Bu tür yayınların gazetecilik faaliyeti değil, açık bir itibar suikastı olduğunu dile getirdi.

Başkan Yardımcısı Suvari'nin açıklaması şöyle:

"Son günlerde bazı yayın organlarında Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel ve belediyemizde görev yapan bürokratlar hedef alınarak servis edilen haberler; gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan, bilinçli şekilde kurgulanmış ve kamuoyunu yönlendirmeyi amaçlayan bir algı operasyonudur. Söz konusu haberlerde yer alan iddialar; belgeye, resmi bilgiye ya da teyit edilmiş herhangi bir veriye dayanmamakta, tamamen niyet okuması, varsayım ve dedikodu üzerinden yürütülmektedir. Kuşadası Belediyesi'ni ve yöneticilerini zan altında bırakmayı hedefleyen bu yayınlar, gazetecilik faaliyeti değil; açıkça itibar suikastıdır."

Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in ve hiçbir belediye bürokratımızın; iddia edildiği gibi herhangi bir soruşturma sürecine, meslek odası seçimine ya da sivil toplum kuruluşlarının iç işleyişine müdahil olması söz konusu değildir. Bu yöndeki iddialar asılsız, mesnetsiz ve kasıtlıdır. Bu yapılarda görev almak, aday olmak ya da seçim süreçlerine katılmak herkesin anayasal hakkıdır. Meslek odaları üzerinden siyaset dizayn etme çabasının ve bilinçli bir algı kurgusunun ürünüdür. Başarılı belediye yöneticilerinin ve kamu görevlilerinin hedef alınması; Kuşadası'na hizmet eden kadroları yıpratmayı, kamuoyunda güvensizlik yaratmayı ve belirli odakların çıkarlarına alan açmayı amaçlamaktadır. Ancak bu tür kirli senaryolar, Kuşadası Belediyesi'nin hizmet üretme kararlılığını ve kamu yararını esas alan yönetim anlayışını gölgeleyemeyecektir.

Kuşadası Belediyesi olarak; gerçek dışı, yönlendirici ve karalama amacı taşıyan yayınlara karşı sessiz kalmayacağımızı, kişi ve kurumları hedef alan bu tür haberler hakkında tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."