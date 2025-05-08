Kuşadası Belediyesi’nden Anneler Günü Kutlaması

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ekipleri, yaklaşan Anneler Günü öncesinde, evde bakım hizmeti verdiği anneleri ziyaret ederek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in hazırlattığı hediyeleri iletti.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, bu yıl da sağlık sorunları ya da engelleri nedeniyle evde bakım hizmetinden yararlanan anneleri unutmadı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü öncesinde Kuşadası'nın farklı mahallelerinde ikamet eden anneleri ziyaret ederek, Başkan Ömer Günel'in kutlama mesajını ve hazırlattığı hediyeleri teslim etti. Kuşadası Belediyesi ekiplerini karşılarında gören anneler, büyük sevinç yaşadı. Başkan Ömer Günel'e ve kendilerine emek veren Kuşadası Belediyesi çalışanlarına teşekkür eden anneler, "Hatırlanmak çok güzel" dedi.