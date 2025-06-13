Kuşadası Belediyesi'nden Babalar Günü Ziyareti

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, evde bakım hizmeti verdiği hemşehrilerini Babalar Günü'nde de yalnız bırakmadı. Kuşadası'nın farklı mahallelerinde evde bakım hizmetinden yararlanan erkek hemşehrilerini ziyaret eden Kuşadası Belediyesi ekipleri, Babalar Günü'nü kutlayarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını iletti.

Yaşlı, hasta ya da engelli olmaları nedeniyle ev işlerinde ve kişisel bakımlarında güçlük çeken kent sakinlerine destek sunmak amacıyla çalışan Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi ekiplerini karşılarında gören babaların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Dost Sitesi'nde ikamet eden ve Kuşadası Belediyesi tarafından sunulan evde bakım hizmetinden yararlanan 86 yaşındaki Ergin Göksu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendileri ile aile fertleriymiş gibi yakından ilgilenen Başkan Günel ile kendilerine hizmet sunan tüm Kuşadası Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.