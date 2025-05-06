Kuşadası Belediyesi'nden Çocuklar ve Üniversite Öğrencilerine Destek Projeleri

(AYDIN) - Bir buçuk yıldır her ay ortalama bin 500 çocuğa süt ve beslenme çantası desteğinde bulunan Kuşadası Belediyesi, son iki yıldır kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için sunulan ücretsiz akşam yemeği hizmetinin yeni akademik yılda da sürmesi için hazırlıklarına devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin çocuklarının sağlıklı büyüyebilmesi için sürdürülen "Süt Desteği" projesi, 17 ayı geride bıraktı. "Kuşadası'nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor" sloganı ile yürütülen destek kapsamında Tire Süt Kooperatifi'nden temin edilen sütler, sağlıklı ve geri dönüştürülebilir 1 litrelik tetra pak ambalajlar içerisinde başvuru yapan ve tespit edilen tüm ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2-5 yaş arası her bir çocuk için aylık sekiz litre sütü imza karşılığında ailelere teslim ediyor.

Beslenme çantaları Kuşadası Belediyesi'nden

Kuşadası Belediyesi, süt desteğinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaokulda öğrenim gören 6-14 yaş arası çocukları için başlattığı "Beslenme Saati" projesini de sürdürüyor. Gıda fiyatlarındaki yüksek artış sebebiyle öğrencilerin dengeli ve yeterli beslenme konusunda yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek amacıyla başlatılan proje ile belirlenen ailelerin çocuklarına haftanın 5 günü beslenme desteği veriliyor. Beslenme paketlerinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeği yer alıyor.

Üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği

Kuşadası Belediyesi, kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerini de unutmuyor. Kentte ailelerinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından iki yıl önce başlatılan ücretsiz akşam yemeği uygulaması, 2024-2025 akademik yılında da devam edecek. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yurtta kalan üniversite öğrencileri, Gazibeğendi Tesisleri'nde kendileri için hazırlanan dört çeşitlik akşam yemeği hizmetinden faydalanabilecek.