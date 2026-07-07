Kuşadası Belediye Meclisi'nden Çevreci Karar - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Meclisi'nden Çevreci Karar

07.07.2026 09:16  Güncelleme: 10:40
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Kuşadası Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında elektrikli araç yatırımı, Adalı Kart indirimleri ve engelli bireyler için plaj sandalyesi bağışı gibi önemli kararlar alındı.

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında; elektrikli araç yatırımı, Adalı Kart indirimleri ve engelli bireylere yönelik düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli gündem maddeleri karara bağlandı.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde  yapılan toplantıda, müdürlüklerden gelen ve ilgili komisyonlara havale edilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri belediyenin elektrikli araç yatırımı oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, belediyenin kiralama maliyetlerini azaltmayı ve öz kaynaklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"AMACIMIZ, KAMU KAYNAKLARINI VERİMLİ KULLANMAK"

Elektrikli araçların çevre dostu olduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Dünyanın durumu ortada, ülkemizin ekonomik şartları da ortada. Bu nedenle araç kiralamak yerine elektrikli binek araç satın alarak uzun vadede kiralama maliyetlerinden kurtulmayı hedefliyoruz. İlerleyen süreçte kendi elektriğimizi de üretmemiz halinde bu araçların işletme maliyetlerini çok daha aşağı çekebileceğiz. Amacımız Kuşadası Belediyesinin öz sermayesini güçlendirmek ve kamu kaynaklarını daha verimli kullanmaktır" diye konuştu.

ENGELLİ BİREYLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRA KARAR

Mecliste turizm ve kültür alanında da önemli bir karar alındı. Buna göre Adalı Kart sahibi vatandaşların Deniz Ticaret ve Tarihi Sergi Alanı'na giriş ücretinde yüzde 70 indirim uygulanması kararlaştırıldı. Düzenlemeyle birlikte giriş ücreti 50 TL'den 15 TL'ye düşürüldü. Aynı kapsamda Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sergi Alanı için de Adalı Kart sahiplerine yüzde 70 indirim uygulanacak. Böylece normalde 100 TL olan giriş ücreti Adalı Kart kullanıcıları için 30 TL olarak belirlendi. Toplantıda sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda engelli bireyleri ilgilendiren önemli bir karar da alındı. Kuşadası Belediyesi envanterine, plajların engelli vatandaşlar tarafından daha rahat kullanılabilmesini sağlamak amacıyla bağış yoluyla 2 adet 3 tekerlekli ve kolçaklı plaj sandalyesi kazandırıldı.

Temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararların, belediyenin mali kaynaklarını daha etkin kullanmayı, kültürel alanlara erişimi kolaylaştırmayı ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Meclisi'nden Çevreci Karar - Son Dakika

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