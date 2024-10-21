Kuşadası Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Beslenme Desteği - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Beslenme Desteği

Kuşadası Belediyesi, 2024-2025 eğitim döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına haftalık beslenme paketi dağıtımına başladı. Beslenme destekleri, veli ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla yapılan dağıtımda, sağlıklı atıştırmalıklar ve içeceklerle dolu çantalar halinde sunuluyor.

21.10.2024 18:17  Güncelleme: 01:25
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde de ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocuklarına haftalık olarak beslenme desteğinde bulunmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerine dağıtımın ilk gününde Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Kuşadası Belediyesi, geçen yıl başlattığı beslenme çantası desteğine 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda her çocuk için ayrı ayrı hazırlanan paketler halinde yapılan beslenme desteğinin ilki, belirlenen dağıtım noktalarında Belediye Meclis üyelerinin de katılımıyla velilere ulaştırıldı. İçerisinde öğrencilerin okuldaki beslenme saatinde çantalarında bulunması gereken çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin bulunduğu paketleri alan veliler, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Proje, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Aileler beslenme paketlerini her pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren Belediye'nin Yeni Hizmet Binası, İkiçeşmelik Mahallesi Taziye Evi, Uğur İnan Spor Salonu, Ege ve Karaova mahalleleri muhtarlık binası, Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası ve Güzelçamlı Mahallesi eski belediye hizmet binasının karşısına kurulan dağıtım noktalarına giderek alabilecek. Beslenme paketleri, Uydukent Sitesi, Kirazlı, Soğucak ve Yeniköy mahallelerindeki ailelereyse Kuşadası Belediyesi'nin araçları tarafından ulaştırılacak.

"Öğrencilerimizin doğru ve dengeli beslenmesi için elimizden geleni yapacağız"

Çocukları eğitim gören ailelerin ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçirmeye devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği ülkemizde yetki ve imkanlarımız dahilinde öğrencilerimiz için bu yıl da elimizden geleni yapacağız. Eğitim öğretim yılının başında ilkokullar başta olmak üzere okullarımıza ücretsiz su sebillerimizi kurduk. Böylece öğrencilerimiz matara ve su şişelerine sağlıklı ve temiz sularını ücretsiz olarak doldurmaya başladı. Bu yıl da beslenme çantası desteğimize yine devam ederek öğrencilerimizin doğru ve dengeli beslenmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Beslenme Desteği - Son Dakika

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