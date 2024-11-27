Kuşadası Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, havanın soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımında bulunmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk etapta yaklaşık 30 ton kömür, Hacıfeyzullah ve Dağ mahallelerinde belirlenen adreslere teslim edildi.

Kuşadası Belediyesi, havanın soğumaya başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımında bulunmak için harekete geçti. Bu kapsamda Güvercin Masaya yapılan başvurular ve mahalle muhtarlıklarından alınan bilgileri değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kömür dağıtılacak aile ve kişileri belirledi. Kamyonlara yüklenen yaklaşık 30 ton kömür, Hacıfeyzullah ve Dağ mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi boyunca yakacak yardımında bulunmaya devam edecek.

Hizmetten yararlanmak ve detaylı bilgi almak isteyenler vatandaşlar, Güvercin Masa hattını arayabiliyor.