Kuşadası Belediyesi'nden Kadıkalesi'nde Temizlik Seferberliği

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin temizlik ve hizmet seferberliği Kadıkalesi Mahallesi ile devam etti. 50 kişilik bir ekip tarafından sabahın erken saatlerinde başlatılan çalışma ile Kadıkalesi'nin tüm cadde ve sokakları pırıl pırıl oldu.

"Eşit ve kaliteli hizmet" anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, mahallelerde başlattığı temizlik ve hizmet seferberliği kapsamında Soğucak ve Cumhuriyet mahallelerinin ardından Kadıkalesi Mahallesi'ni de köşe bucak temizleyip gerekli tamiratları yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 50 kişilik saha ekibi tarafından yürütülen çalışma ile mahallenin tüm cadde, sokak, park ve meydanları süpürülüp yıkandı. Çöp konteynerlerinin ve sepetlerinin dezenfektesini de yapan ekipler ilaçlama, yabani ot temizliği, ağaç budaması ve yol tamiratlarını gerçekleştirdi.