Kuşadası Belediyesi'nden Kedi Kısırlaştırma Merkezi

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin açtığı Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde, bugüne kadar bin 655 sokak kedisi kısırlaştırıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde hayvan dostu projelere imza atan belediye, kasımda Kedi Kısırlaştırma Merkezi açtı. Hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren merkez, sokak kedilerinin kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. İki uzman veterinerin görev yaptığı merkezde, bugüne kadar bin 655 sahipsiz kedi kısırlaştırıldı. Hayvanseverlerin '444 71 14' numaralı telefonunu arayarak randevu alabildikleri Kedi Kısırlaştırma Merkezi, güler yüzlü ve hayvansever personeliyle de kent sakinlerinden tam not aldı.

Merkezde çalışan veteriner hekim Aybüke Kerim, "Kısırlaştırma sayesinde sokak hayvanlarının sayısı azaltılabilir ve hayvanlar arası bulaşıcı hastalıkların yayılması önlenebilir. Kısırlaştırma işlemi ayrıca hayvanların kontrol dışı üremelerini de engeller. Kısırlaştırma, kedinin daha sağlıklı ve uzun yaşama sahip olma ihtimalini artırmasının yanında insanlara karşı daha sevgi dolu ve diğer hayvanlara karşı daha az agresif olmalarından dolayı da önem taşımaktadır" dedi.

Hayvanseverler, merkez hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi:

Ayten Yersusuz: "Ücretsiz olarak yapılan bu işlem, hayvanların sağlığı için gerçekten çok önemli. Başkan'ımız Ömer Günel'e kentimize kazandırdığı merkez için teşekkür ederim."

Zeynep İnan: "Kedi Kısırlaştırma Merkezleri, dünyada tüm modern kentlerde bulunuyor. Ne mutlu ki bize, Kuşadası'nda da var. Burada çalışanlar çok kıymetli bir hizmet sunuyorlar."