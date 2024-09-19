Kuşadası Belediyesi\'nden Öğrencilere Ücretsiz İçme Suyu

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, öğrencilerin içme suyuna ücretsiz ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda özel bir ekip, kent genelindeki okullara 'ters ozmos' sistemi kurarak şebeke suyunu içme suyuna dönüştüren sebiller yerleştiriyor.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'deki ekonomik krizin olumsuz etkilerinin kentte en az seviyede hissedilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki ilkokullarda öğrenim gören çocukların sağlıklı içme suyuna ücretsiz olarak ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulama kapsamında şebeke suyunu sağlıklı içme suyuna dönüştüren sebiller okullara yerleştirilmeye başlandı.

İlk olarak Rahime Bilici ve Cumhuriyet İlkokulları'na yerleştirilen sebiller, ters ozmos adı verilen sistemle suya basınç uygulayarak mikro partikülleri ve ağır metalleri ayrıştırıyor. Bilinen en etkin su arıtma yöntemi olan sistem, ayrıştırılması çok güç olan küçük boyutlu maddeleri bile sudan arındırabiliyor.

Kuşadası Belediyesi olarak öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Ülkemiz derin bir kriz döneminden geçiyor. Bu dönemde çocuklarımızın okul eğitiminde bazen bir su alacak imkanı bile bulamadığı zamanlar oluyor. Özellikle ilkokullar başta olmak üzere okullarımıza ücretsiz sebillerimizi kurmaya başladık. Böylece öğrencilerimiz matara ve su şişelerine sağlıklı ve temiz sularını ücretsiz olarak doldurabilecekler" diye konuştu.