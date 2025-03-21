Kuşadası Belediyesi'nden Park Yenileme Çalışmaları

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Güvercianda Caddesi üzerinde bulunan Bülent Ecevit Parkı'ndaki eskiyen çocuk oyun grupları yenisiyle değiştirildi.

Kuşadası Belediyesi, "Daha Yeşil Bir Çevre" hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü park yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ömer Günel'in görevde olduğu altı yılda ilçede 80 futbol sahası büyüklüğünde yeni yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi'nin çalışmaları sayesinde çocukların keyifli zaman geçirirken sosyalleşebileceği alanların sayısı da artıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni park ve yeşil alan yapımının yanı sıra mevcut parklarda düzenli olarak bakım ve onarım çalışması da yürütüyor. Bu kapsamda ekipler, son olarak Bülent Ecevit Parkı'ndaki eskiyen oyun gruplarını yenisiyle değiştirdi.

Çocukların en sevdiği zipline oyun parkurunu da yenileyen ekipler, kauçuk zeminin bakım çalışmalarını da tamamladı.