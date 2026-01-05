Kuşadası Belediyesi'nin Sıcak Çorba İkramı Bu Yıl da Devam Ediyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, havanın soğumasıyla bu yıl da vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sıcak çorba ikramında bulunuyor.

İkramların ilki İkiçeşmelik Mahallesi'nde kurulan semt pazarının girişinde yapıldı.