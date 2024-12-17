Kuşadası Belediyesi'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, sabah saatlerinde işlerine ve okullarına giden Kuşadalılara sıcak çorba ikramına başladı. Bu kapsamda yılın ilk çorba ikramı, Salih Killi Parkı'nda yapıldı.

Kuşadası Belediyesi, soğuk havalarda ilçe sakinlerinin içini ısıtan çorba ikramını bu kış da sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kış mevsiminin ilk çorba ikramı, Salih Killi Parkı'nda gerçekleşti.

Çorba ikramından faydalanan Hülya Polat, "Hizmetten çok memnun oldum, çok hoşuma gitti. Belediyemize böyle bir dönemde, sunduğu bu hizmet için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.