Kuşadası Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Profesyonel Destek - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Profesyonel Destek

24.06.2025 14:01
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Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini daha etkili bir şekilde yürütebilmek için Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü kurdu. Yeni müdürlük, hayvanların tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme işlemlerini koordine edecek; 70 bin metrekarelik doğal yaşam parkı da yakında hizmete girecek.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, can dostlarla ilgili çalışmalarını daha koordineli ve profesyonel bir anlayışla yürütmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü kurdu.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin fiziki ve tıbbi koşullarını her geçen gün daha iyi bir duruma getiren Kuşadası Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü kurdu. Can dostları ile ilgili çalışmalarını daha koordineli ve profesyonel bir anlayışla yürütmek amacıyla sokak hayvanları ile ilgili tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme işlemleri bundan böyle Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek.

Sokak hayvanları için 70 bin metrekarelik doğal yaşam ve eğitim parkı

Belediye Başkanı Ömer Günel, çok yakında can dostlar için yeni bir projenin daha hizmete gireceğinin müjdesini vererek, "Yeni kurduğumuz Veteriner İşleri Müdürlüğü'müz ile can dostlarımız için yaptığımız hizmetlerin çeşitliliğini de artırıyoruz. Davutlar'da 70 bin metrekarelik alanda Sokak Hayvanları Eğitim ve Doğal Yaşam Parkı'mız çok yakında hizmete girecek. Ayrıca Pet Cafe'lerimizde kentimizin birçok notasında konumlandırılacak" dedi.

Veteriner İşleri Müdürü olarak atanan Veteriner Hekim Erdinç Toy, sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam hakkına sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Uzun yıllardır Kuşadası Belediyesi'nde veteriner hekim olarak görev yapıyorum. Hayvanlara olan sevgisi ile Kuşadası'nda yaşayan can dostlarımız için önemli adımlar atan Başkanımız Ömer Günel döneminde Evcil Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezimiz bütünüyle yenilenerek bölgenin en donanımlı merkezi haline getirildi. Kuşadası merkezde ve Davutlar'da açılan kedi kısırlaştırma merkezlerimiz ve iki adet haybulans aracımız çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması ile çalışmalarımız bundan böyle tek merkezden, çok daha sistematik ve profesyonel bir bakış açısı ile yeni hizmet ve projelerle devam edecek."

Kuşadası Evcil Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı ise Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları çok daha hızlı ve düzenli bir hale getireceğini belirterek, "Hayvanseverlerimizin içi rahat olsun. Kuşadası'nın sokak hayvanları bizlere emanet ve hayvansever ekibimizle bugüne kadar onlar için elimizden gelenin en iyisini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Evcil Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi, Haybulans araçları, Davutlar Kedi Tedavi ve Kısırlaştırma Merkezi, Kuşadası Kedi Kısırlaştırma Merkezi ile Proteo Can Dostlar Defin Alanı'nın sorumluluğunu da üstlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Profesyonel Destek - Son Dakika

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